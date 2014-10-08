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债券 | 2014年 10月 8日 星期三 09:54 BJT

欧洲个股：德意志银行拟出售20亿美元房地产贷款--消息

路透法兰克福10月7日 - 消息人士周二说，随着北美房地产市场升温，德意志银行 准备出售20亿美元的美国商用房地产贷款组合。

这位人士称，德意志银行在推销这些资产时与包括私募股权投资者在内的几个买家进行了初步讨论，交易料在六周内完成。

消息人士表示，这项交易是基于商业动机，料将有利可图。本月稍晚欧洲央行虽将对银行业进行体质检查，但德意志银行这项资产出售计划与欧洲银行业者缩减资产负债表的努力无关。

“这比较偏向于是为了抓住市况良机而作出的一个商业决定，”消息人士称。“和资本管理并没有关系。”

本项资产出售是由该行的商用房地产部门内部一个特殊情况小组负责。该小组专责处理复杂或不良资产。

德意志银行发言人拒绝对此事置评。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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