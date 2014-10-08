欧洲个股：德意志银行拟出售20亿美元房地产贷款--消息

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透法兰克福10月7日 - 消息人士周二说，随着北美房地产市场升温，德意志银行 准备出售20亿美元的美国商用房地产贷款组合。
这位人士称，德意志银行在推销这些资产时与包括私募股权投资者在内的几个买家进行了初步讨论，交易料在六周内完成。
消息人士表示，这项交易是基于商业动机，料将有利可图。本月稍晚欧洲央行虽将对银行业进行体质检查，但德意志银行这项资产出售计划与欧洲银行业者缩减资产负债表的努力无关。
“这比较偏向于是为了抓住市况良机而作出的一个商业决定，”消息人士称。“和资本管理并没有关系。”
本项资产出售是由该行的商用房地产部门内部一个特殊情况小组负责。该小组专责处理复杂或不良资产。
德意志银行发言人拒绝对此事置评。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选