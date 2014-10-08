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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:59 BJT

香港个股：恒大地产与伙伴拟入股国藏集团逾91%股权，发展太阳能业务

路透香港10月8日 - 正向多元化发展的恒大地产 宣布伙拍光伏太阳能开发商Solar Power Inc（SPI） ，合共斥资12亿港元认购国藏集团 的新股，相当于后者经扩大后已发行股本91.42%，变相＂借壳＂国藏发展太阳能业务。

恒大及国藏的联合声明指出，根据各方订立的谅解备忘录，恒大和SPI将按每股0.03135港元，分别认购约308.134亿股及74.641亿股国藏新股，相当于后者经扩大后已发行股本的73.59%和17.83%。

认购较价国藏停牌前最后报价0.241港元大幅折让87%，较公司6月底止的每股资产净值亦有近85%折让。

不过，受＂借壳＂消息刺激，原来从事电缆电线制造及酒类产品分销的国藏周三复牌股价暴涨，早盘最多曾劲扬1.32倍至0.56港元高位。恒大地产股价则无大变化。

国藏表示，拟将可能认购事项所得的12亿港元用于发展太阳能业务。

此外，恒大地产亦将购SPI约2,174万股普通股，计及此前的多次私人配售，恒大将持有SPI的3.95%已发行股本。

声明表示，订约各方将进行磋商，以确保在谅解备忘录签订后60日内订立正式认购协议。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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