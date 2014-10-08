中国热股：房地产股早盘上涨，因国内房贷政策松动

中国金融：市场化债转股全面提速，目前签约总额已逾7,600亿元--报载
路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
路透上海10月8日 - 长假过后中国股市周三恢复交易，房地产股早盘普遍出现上涨，因长假前央行和银监会宣布房贷新政，房贷政策松动将有利于提振国内房市。
本地时间9:57,中证内地地产主题指数 涨1.83%，二三线地产股涨幅较大，例如华远地产 上涨9%，此前一度涨停；而房产龙头股万科 涨逾2%。
中国股市10月1日至7日休市。而中国央行和银监会在9月30日晚间宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
路透上海5月4日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/4 0945 财新服务业PMI 4月 5/7 -- 官方外汇储备 4月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月
--苹果公司第二季度盈利重拾增长，收入更连续两季度上升，惟iPhone智能手机销量出乎意料倒退1%；宣布提高股息一成，年度派息额132.2亿美元，成为全球派息总额最高的企业。