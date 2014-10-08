中国热股：房地产股早盘上涨，因国内房贷政策松动

中国股市10月1日至7日休市。而中国央行和银监会在9月30日晚间宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)