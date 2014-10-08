版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 10:03 BJT

中国热股：房地产股早盘上涨，因国内房贷政策松动

路透上海10月8日 - 长假过后中国股市周三恢复交易，房地产股早盘普遍出现上涨，因长假前央行和银监会宣布房贷新政，房贷政策松动将有利于提振国内房市。

本地时间9:57,中证内地地产主题指数 涨1.83%，二三线地产股涨幅较大，例如华远地产 上涨9%，此前一度涨停；而房产龙头股万科 涨逾2%。

中国股市10月1日至7日休市。而中国央行和银监会在9月30日晚间宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐