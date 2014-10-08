澳洲数据：澳洲统计局调整7-9月就业数据，或将大幅下修8月数值

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透悉尼10月8日 - 澳洲官方统计机构正在对过去三个月的就业数据进行调整，从而表面上看，变更后的8月就业岗位数据将远低于第一次的报告。
澳洲统计局(ABS)周三表示，将重新公布就业数据，说明7-9月缺少季节性状态的原因；这三个月通常呈季节性状态。
9月数据将于周四公布，分析师预估经季节调整后将大幅减少3万个就业岗位，作为8月创纪录增加12.1万个就业岗位在统计数据上的归还。8月的数字远高于预估，分析师对其可信度提出质疑。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。