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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 10:17 BJT

澳洲数据：澳洲统计局调整7-9月就业数据，或将大幅下修8月数值

路透悉尼10月8日 - 澳洲官方统计机构正在对过去三个月的就业数据进行调整，从而表面上看，变更后的8月就业岗位数据将远低于第一次的报告。

澳洲统计局(ABS)周三表示，将重新公布就业数据，说明7-9月缺少季节性状态的原因；这三个月通常呈季节性状态。

9月数据将于周四公布，分析师预估经季节调整后将大幅减少3万个就业岗位，作为8月创纪录增加12.1万个就业岗位在统计数据上的归还。8月的数字远高于预估，分析师对其可信度提出质疑。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)
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