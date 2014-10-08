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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 10:41 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易区间稍升，出口商及外资略卖美元

路透台北10月8日 - 台币兑美元 周三实质交易区间偏升，汇银人士表示，盘初亚币及韩元走贬，但外资稍有些许汇入，令台币走势逆势趋强。

汇银人士说，韩元盘初走贬，但是台币仅仅小幅度跟进之后，外资及出口商都有略微卖出美元，推升台币。只不过，他们也认为，台币走至30.4的区间高位也不容易突破，后续还是要看外资的动态而定。

〞盘初一度到30.450过不了就被压下来了，〞一位小型商银交易员说。不过，也有交易员表示，盘初为止交投并不活络，偏向淡静。

至于目前为止，一位交易人士表示，央行偏向买入美元，提供流动性。

本地时间10:28台股 跌0.3%报9,013.36点；MSCI亚太明晟(除日本)指数 同时间下跌0.7%。

盘初台币主要交易区间在30.416-30.450，上交易日主要区间在30.410-30.450。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略有扩大；一个月远汇报价 暂报在30.382/30.393左右，上日纽约盘收在30.360。

韩元 盘中走升1,071.6，上交易日收盘在1,066.1。

国际货币基金组织(IMF)把今年全球成长预估值从3.4%下调至3.3%，并警告称欧元区核心国家、日本以及巴西等新兴市场大经济体成长转弱。

周二数据显示德国8月工业生产较前月下降4.0%，是自金融危机高峰以来的最大月度降幅。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.400-30.460

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