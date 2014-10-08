台湾汇市：台币盘初实质交易区间稍升，出口商及外资略卖美元

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透台北10月8日 - 台币兑美元 周三实质交易区间偏升，汇银人士表示，盘初亚币及韩元走贬，但外资稍有些许汇入，令台币走势逆势趋强。
汇银人士说，韩元盘初走贬，但是台币仅仅小幅度跟进之后，外资及出口商都有略微卖出美元，推升台币。只不过，他们也认为，台币走至30.4的区间高位也不容易突破，后续还是要看外资的动态而定。
〞盘初一度到30.450过不了就被压下来了，〞一位小型商银交易员说。不过，也有交易员表示，盘初为止交投并不活络，偏向淡静。
至于目前为止，一位交易人士表示，央行偏向买入美元，提供流动性。
本地时间10:28台股 跌0.3%报9,013.36点；MSCI亚太明晟(除日本)指数 同时间下跌0.7%。
盘初台币主要交易区间在30.416-30.450，上交易日主要区间在30.410-30.450。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略有扩大；一个月远汇报价 暂报在30.382/30.393左右，上日纽约盘收在30.360。
韩元 盘中走升1,071.6，上交易日收盘在1,066.1。
国际货币基金组织(IMF)把今年全球成长预估值从3.4%下调至3.3%，并警告称欧元区核心国家、日本以及巴西等新兴市场大经济体成长转弱。
周二数据显示德国8月工业生产较前月下降4.0%，是自金融危机高峰以来的最大月度降幅。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.400-30.460
最新相关报导链接：
--《焦点》日本央行料按兵不动，并调低对制造业产出看法
--表格：日本截至9月底外汇储备降至1.264万亿美元--财务省
--欧洲金融：希望在欧盟建立小企业债务市场--欧盟金融服务候任执委希尔 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 113.11 +0.15 +0.13 1929344 京东 34.35 +0.38 +1.12 11713477 新浪 72.11 +1.80 +2.56 1036004 搜狐 40.83 +0.87 +2.18 530614 网易 268.97 +2.83 +1.06 977820 百度 178.08 -0.56 -0.31 1628684 台湾 台湾积体电路
* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。