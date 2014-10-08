《中国新债预测》国开行三至10年债收益率接近二级，市况由火热转稳

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 招标品种: 第20、24和22期增发债
* 期限及金额上限：3/5/10年：均为40亿元
* 招标时间: 10月9日(周四)下午14:00-15:00
* 受访人数: 9位(券商、银行)
* 预测区间: 4.44%-4.52%；4.50%-4.60%；4.62%-4.75%
* 预测均值: 4.47%；4.56%；4.69%
路透上海10月8日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三至10年三期债。路透调查显示，十一长假前最后两天，现券表现火热，市场气氛乐观。不过随着今日二级渐趋稳，明日各增发债收益率落在二级水平附近可能性较大。
今日是十一长假后首个交易日，现券收益率整体变化不大。此前因国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。
北京一大型券商分析师认为，按今日市场表现来看，明日国开债收益率预计与二级相差不远。“需求应该比较正常，资金面较松，不过利好释放的差不多，估计也不会很疯狂。”
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五及10年期最新收益率分别为4.4928%、4.5597%和4.6960%。
此外，有交易员指出，明日上午农发行将有至多150亿元，期限三、五和七年三期债招标。届时相近期限债券发行结果，也可能对国开债下午的投标情绪产生一定影响。
明日招标的三期债是国开行今年第20期债 、第24期债 ，以及第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第20、24和22期增发债
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发行上限 均为40亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 10月9日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 10月13日
起息日 3年：8月7日
5年：9月18日
10年：8月21日
分销期 10/10-10/13
上市日 10月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。