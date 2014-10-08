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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 10:32 BJT

日本股市：日经早盘触及五周低位，受德国数据与IMF下修成长影响

“德国工业生产数据提醒大家，尽管美国数据强劲，世界其他地区的表现大多疲弱，”瑞士信贷银行现股销售主管Stefan Worral表示。

“问题是美国以外市场的涨势能否持续，”他说。

汽车制造商表现垫底，运输设备分项指数 下跌2.1%。

马自达 大跌4.4%。丰田汽车 、与本田汽车 分别下跌2.2%与1.8%。

东证股价指数 下跌1.6%，JPX-日经400指数 亦下跌1.6%。(完)
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