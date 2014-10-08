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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 10:22 BJT

台湾股市：早盘追随海外股市走低，全球经济成长忧虑令大盘承压

路透台北10月8日 - 台湾股市周三早盘追随海外股市走低，因市场忧心全球经济成长状况。

0150 GMT，台湾加权股价指数 下跌27.77点至9,013.04点，上日收低0.6%。

台湾金管会周二宣布针对股市交易制度放宽的三个措施。 但这些对今日台股支撑有限，因美国制造业成长疲弱以及埃博拉疫情的负面消息打压了本地交投人气。

部分交易员表示，台股可能在上周低点8,998点附近有支撑。

电子类股 下跌0.4%，金融保险类股 跌0.2%。权重股台积电 跌0.8%。(完)
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