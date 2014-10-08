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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 10:43 BJT

中国期货：9月期市成交规模恢复增长，交易所月末持仓多上升--协会

路透北京10月8日 - 中国期货业协会最新统计资料表明，9月全国期货市场交易规模较上月有所上升，以单边计算，当月全国期市成交量和成交额同比分别增长43.79%和17.74%，环比亦增长，改变上月成交规模同比和环比双双下降的格局。

数据显示，1-9月全国期货市场累计成交量同比增长6.25%，累计成交额则下降11.27%。

协会提供的数据并显示，四个期货交易所中，上海期交所当月成交额同比小幅下降但环比增长33%，成交量同比增51.8%环比增67%；而其余三个交易所的成交规模同比和环比均保持增长。

从月末持仓总量来看，除郑商所环比下降6.59%外，其他交易所的月末持仓规模均保持增长，其中增幅最大的是中国金融期货交易所当月持仓总量较上月末增长9.29%。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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