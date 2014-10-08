更新版 1-中国数据：汇丰9月服务业PMI小幅下滑，经济仍面临下行压力

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 汇丰9月中国服务业PMI小幅下滑
* 脱离上月触及的17个月高点
* 经济仍面临下行压力
* 需要宽松货币和财政政策支持
路透北京10月8日 - 和中国官方数据走势一致，汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货币和财政政策的支持。
汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI) 降至53.5，脱离上月创下的17个月高位54.1。但这依然是去年3月以来的次高水准。
Markit提供的新闻稿并显示，9月服务业新业务、投入价格和收费价格指数均有小幅回落；不过就业和业务预期指数双双回升。
“新业务和投入价格指数下滑的同时，未完成业务指数小幅下降，就业指数温和回升，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“尽管制造业面临下行压力，但整体来看服务业9月仍相对稳健。”
他认为，短期来看经济增长面临的风险仍偏于下档，需要宽松货币和财政政策的支持。
Markit新闻稿显示，9月服务业新业务指数虽然环比下降0.7个百分点，但依然处在53上方的年内较高水准。受访业者表示，这主要得益于新品发布以及市场环境的改善。
而新增业务强劲，也带动9月就业指数小幅攀升至六个月高位，业务预期指数亦创下六个月高点，预期未来业务活动继续扩张的受访者比例是预期萎缩者的六倍。
“业者的乐观情绪主要和新项目、计划中的企业扩张、以及预期客户需求将会改善有关，”Markit提供的新闻稿称。
与此同时，通胀压力依然相对温和，投入价格指数9月环比降幅超过1个百分点，创4月以来最低水准。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)日前联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；其中新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。
制造业方面，中国9月官方制造业PMI 为51.1 ，与上月持平；汇丰9月中国制造业PMI终值则小幅下修至50.2，和上月终值持平,初值原本为50.5。
“当前货币宽松或是唯一选择，毕竟产能过剩的制造业和房地产都需要去杠杆，而政府又难以承受经济的全面萎缩，因而也需要政府和金融部门加杠杆对冲，但代价是道德风险的继续存在，”海通证券宏观债券组在报告中称。
该券商认为，虽然9月汇丰和官方制造业PMI均环比持平而非下降，而且9月发电增速亦由负转正，但坏消息并未完全消失，包括9月以及十一黄金周期间地产销量的继续低迷、黄金周国内主要景点旅游门票收入首次同比下滑等，预示经济下行风险未消。
中国“十一”黄金周前六天全国124景区接待游客同比增长2.7%，门票收入同比下降3.1%，后者为01年以来十一黄金周期间首度出现负增长；而且十一黄金周前五天主要16个城市地产销量同比降幅仍在10%以上，地产销量仍在下滑。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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