路透基点：万洲国际15亿美元再融资案又获两家银行参贷--TRLPC

路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，全球最大猪肉食品企业--中国万洲国际15亿美元再融资案又获两家银行参贷。

消息人士称，中国信讬商业银行和工银亚洲已作为牵头行参贷。该贷款为五年期，平均期限略高于三年。

九家银行进入安排行团队，担任牵头行和簿记行，包括：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中银香港、法国巴黎银行、东方汇理银行、ING Bank、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。

该贷款于9月30日签约，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码248-308个基点，与借款公司的综合杠杆比率挂钩。起始利率为较LIBOR加码278个基点。

资金用于为万洲国际(原双汇国际控股有限公司)去年12月借入的40亿美元收购贷款的五年期部分再融资。原贷款用于支持对美国企业Smithfield Foods的收购。

原贷款包括两档：A档是25亿美元三年期贷款，平均期限是2.7年；B档是15亿美元五年期贷款，平均期限为4.73年。

原贷款A档、B档综合收益分别为383和490个基点，利率分别为较LIBOR加码350和450个基点。

消息人士称，万洲国际已通过7月完成的首次公开发行(IPO)募得159亿港元(21亿美元)，全额偿还了25亿美元的三年期贷款。该公司此前在4月尝试发行146亿港元股票，但由于市场反响不佳而取消，很多人认为这是因为估值过高。

五年期贷款计划在第四年末(2017年8月30日)时先偿还4亿美元，余下的11亿美元在到期日(2018年8月30日)偿清。

12月的贷款案有22家银行加入，8家初始牵头行兼簿记行负责。初始的8家牵头行兼簿记行包括：中国银行、工银亚洲、荷兰合作银行、渣打银行、东方汇理银行、星展银行、Natixis和苏格兰皇家银行。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)