路透基点：万洲国际15亿美元再融资案又获两家银行参贷--TRLPC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，全球最大猪肉食品企业--中国万洲国际15亿美元再融资案又获两家银行参贷。
消息人士称，中国信讬商业银行和工银亚洲已作为牵头行参贷。该贷款为五年期，平均期限略高于三年。
九家银行进入安排行团队，担任牵头行和簿记行，包括：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中银香港、法国巴黎银行、东方汇理银行、ING Bank、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。
该贷款于9月30日签约，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码248-308个基点，与借款公司的综合杠杆比率挂钩。起始利率为较LIBOR加码278个基点。
资金用于为万洲国际(原双汇国际控股有限公司)去年12月借入的40亿美元收购贷款的五年期部分再融资。原贷款用于支持对美国企业Smithfield Foods的收购。
原贷款包括两档：A档是25亿美元三年期贷款，平均期限是2.7年；B档是15亿美元五年期贷款，平均期限为4.73年。
原贷款A档、B档综合收益分别为383和490个基点，利率分别为较LIBOR加码350和450个基点。
消息人士称，万洲国际已通过7月完成的首次公开发行(IPO)募得159亿港元(21亿美元)，全额偿还了25亿美元的三年期贷款。该公司此前在4月尝试发行146亿港元股票，但由于市场反响不佳而取消，很多人认为这是因为估值过高。
五年期贷款计划在第四年末(2017年8月30日)时先偿还4亿美元，余下的11亿美元在到期日(2018年8月30日)偿清。
12月的贷款案有22家银行加入，8家初始牵头行兼簿记行负责。初始的8家牵头行兼簿记行包括：中国银行、工银亚洲、荷兰合作银行、渣打银行、东方汇理银行、星展银行、Natixis和苏格兰皇家银行。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选