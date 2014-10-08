版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 10:32 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率早盘走跌，随美债偏多反应德国经济欠佳

路透台北10月8日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周三早盘走跌。交易员指出，最新德国经济数据表现疲弱，及国际货币基金组织(IMF)今年三度下调全球经济成长预估，避险买盘带动美国10年期公债殖利率续探前低，令台债早盘走势区间偏多。

他们并表示，反应欧洲经济前景欠佳，美国指标10年期公债殖利率已逼近前波低位，台债受此激励持券信心回笼，致五年新券103/15早盘殖利率持续向下测试，今日该券主要交投区间暂看在1.22-1.25%。

103/15殖利率盘中低位稍早触及1.2249%，续创发行前交易期间盘中新低。该券将于周四(9日)标售，预估发行400亿台币，将在10月15日发行。

“空单输了反而玩更大，103/15期空单持续垫高，让多方觉得有持续轧空的机会。”一位大型证券台债交易员说。

另一位银行交易员表示，尽管103/15殖利率续探发行前交易新低，但空单仍持续垫高至144.5亿台币，早盘略有轧空意味才使该券殖利率跌破1.23%，今日殖利率料持在1.23-1.24%附近盘整。

美国公债收益率周二下挫，长债收益率触及去年5月来最低，因最新的迹象显示德国经济疲弱，且国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估，刺激了避险买盘。指标10年期公债 尾盘升21/32，收益率报2.35%，周一尾盘报2.43%。盘中该收益率跌至8月29日来最低的2.34%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 发行前交易：1.22-1.25%

本地时间10:20时最新报价：

* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌1.82基点报1.2381%。

以下为最新相关报导连结：

--美债周三展望：长债收益率触及逾一年低点，受经济面消息打压

--全球经济：IMF下调全球经济成长预估，警告欧元区、日本等地增长风险

--美国金融：明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称2015年升息“不合适”

--美国经济：将继续反弹，预计明年年中升息是“合理的”－杜德利

--美国数据：8月消费者信贷增加135.2亿美元，增幅不及预期

--美国经济：堪萨斯城联储总裁乔治称必须“警惕”通胀 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐