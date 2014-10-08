台湾债市：指标五年券殖利率早盘走跌，随美债偏多反应德国经济欠佳

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透台北10月8日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周三早盘走跌。交易员指出，最新德国经济数据表现疲弱，及国际货币基金组织(IMF)今年三度下调全球经济成长预估，避险买盘带动美国10年期公债殖利率续探前低，令台债早盘走势区间偏多。
他们并表示，反应欧洲经济前景欠佳，美国指标10年期公债殖利率已逼近前波低位，台债受此激励持券信心回笼，致五年新券103/15早盘殖利率持续向下测试，今日该券主要交投区间暂看在1.22-1.25%。
103/15殖利率盘中低位稍早触及1.2249%，续创发行前交易期间盘中新低。该券将于周四(9日)标售，预估发行400亿台币，将在10月15日发行。
“空单输了反而玩更大，103/15期空单持续垫高，让多方觉得有持续轧空的机会。”一位大型证券台债交易员说。
另一位银行交易员表示，尽管103/15殖利率续探发行前交易新低，但空单仍持续垫高至144.5亿台币，早盘略有轧空意味才使该券殖利率跌破1.23%，今日殖利率料持在1.23-1.24%附近盘整。
美国公债收益率周二下挫，长债收益率触及去年5月来最低，因最新的迹象显示德国经济疲弱，且国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估，刺激了避险买盘。指标10年期公债 尾盘升21/32，收益率报2.35%，周一尾盘报2.43%。盘中该收益率跌至8月29日来最低的2.34%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.22-1.25%
本地时间10:20时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌1.82基点报1.2381%。
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--美国经济：堪萨斯城联储总裁乔治称必须“警惕”通胀 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。