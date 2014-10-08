美国与加拿大经济指标预测--10月9日-10月16日****

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月6日当周
10月9日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 9月 -- +5.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月4日当周 29.4 28.7
四周均值(万人) -- 29.475
续请失业金人数(万人) 9月27日当周 241.0 239.8
1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 0.1% 持平
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 8月 +0.3% +0.1%
趸售销售(较前月) +0.4% +0.7%
10月10日(五)
1230 美国进口价格(较前月) 9月 -0.7% -0.9%
出口价格(较前月) -0.1% -0.5%
1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加2.0 减少1.1
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 66.0% 66.0%
10月10-17日
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余809 赤字1,290
10月13日当周
10月13日(一)
暂无重要数据公布。
10月14日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 96.10
10月15日(三)
1230 美国纽约联储制造业指数 10月 20.50 27.54
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平
(较上年同期) +1.7% +1.8%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.8%
1230 美国零售销售(较前月) 9月 持平 +0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.3%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.4%
10月16日(四)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -- +2.5%
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.3% -0.1%
制造业产出(较前月) +0.2% -0.4%
产能利用率 78.9% 78.8%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 59 59
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 20.0 22.5
2000 美国整体净资本流动(亿美元) 8月 -- 净流入577
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出8 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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