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市场报道 | 2014年 10月 9日 星期四 06:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月9日-10月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月6日当周

10月9日(四)

-- 美国ICSC月度连锁店销售 9月 -- +5.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月4日当周 29.4 28.7

四周均值(万人) -- 29.475

续请失业金人数(万人) 9月27日当周 241.0 239.8

1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 0.1% 持平

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 8月 +0.3% +0.1%

趸售销售(较前月) +0.4% +0.7%

10月10日(五)

1230 美国进口价格(较前月) 9月 -0.7% -0.9%

出口价格(较前月) -0.1% -0.5%

1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加2.0 减少1.1

失业率 7.0% 7.0%

就业参与率 66.0% 66.0%

10月10-17日

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余809 赤字1,290

10月13日当周

10月13日(一)

暂无重要数据公布。

10月14日(二)

1130 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 96.10

10月15日(三)

1230 美国纽约联储制造业指数 10月 20.50 27.54

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平

(较上年同期) +1.7% +1.8%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.8%

1230 美国零售销售(较前月) 9月 持平 +0.6%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.3%

1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.4%

10月16日(四)

1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -- +2.5%

1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.3% -0.1%

制造业产出(较前月) +0.2% -0.4%

产能利用率 78.9% 78.8%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 59 59

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 20.0 22.5

2000 美国整体净资本流动(亿美元) 8月 -- 净流入577

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出8 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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