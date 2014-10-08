版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--10月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
    
    10月9日(四)
     --   美国ICSC月度连锁店销售                            9月              --       +5.2%
    0030  澳洲就业人数(万人)                                9月            增加2   增加12.1
              全职就业人数(万人)                                             --    增加1.43
              就业参与率                                                   64.8%      65.2%
              失业率                                                        6.1%       6.1%
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　      8月　　        -4.0%      +4.7%
    　　　　　          进口(较上月)                                       +1.0%      -1.8%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                           顺差185    顺差222
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                              8月           逆差55     逆差55
              进口(亿欧元)                                                   --         417
              出口(亿欧元)                                                   --         362
    1100  英国央行利率决定                                 10月             0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                     3,750      3,750
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                10月4日当周           29.4       28.7
              四周均值(万人)                                                 --      29.475
              续请失业金人数(万人)                    9月27日当周          241.0      239.8     
   
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                            8月             0.1%       持平    
    1400  美国批发(趸售)库存(较前月)                        8月            +0.3%      +0.1%
              趸售销售(较前月)                                             +0.4%      +0.7%
    2350  日本银行放款(较上年同期)                          9月              --       +2.2%
    
    10月9-13日
    2100  新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                   9月              --       +1.1%
                             (较上年同期)                                    --       +4.8%
    
                       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         现值     预估值
    
    10月8日(三)
    0500  日本服务业景气判断指数                            9月             47.4       --       
  
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                          9月             3.0%      3.0%      
  
                     (经季节调整)                                           3.2%      3.2%      
  
    1100  美国抵押贷款市场指数                        10月3日当周          350.7       --       
 
              再融资指数                                                  1358.0       --      
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                          9月            19.73     19.61   
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                      9月            -0.1%       --       
 
                              (较上年同期)                                 +5.4%       --       
 
    2301  英国RICS房价指数                                  9月               30       38       
    2350  日本机械订单(较前月)                              8月            +4.7%     +0.9%      
 
                      (较上年同期)                                         -3.3%     -5.1%      
 
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                         前周        卖超1,790       --    
          外资投资日本股票(亿日圆)                                     买超1,865       --       
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐