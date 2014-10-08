《全球市场》亚股下跌，全球增长忧虑推升公债

* 亚股追随美国和欧洲股市跌势

* 日圆守住涨幅，因美国公债收益率下滑拖累美元

* 油价触及新低，投资者押注全球通胀放缓

路透悉尼10月8日 - 亚股周三下挫，因有关全球经济增长放缓的忧虑，提振公债和日圆等避险资产，并令油价创两年多新低。

公债需求强劲，因投资者押注全球通胀将继续放缓，甚至推迟了美国预期升息时间。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将公布上次会议的会议记录，市场将密切关注美联储鹰派和鸽派的辩论内容。

亚洲市场方面，日本股市东证股价指数 跌1.5%，日经指数 下挫1.4%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.8%，澳洲股指 跌0.7%。

中国市场相对稳定，沪综指 持平。但香港股市恒生指数 跌0.7%。

稍早出炉的数据显示，汇丰9月中国服务业PMI小幅下滑 ，不过该数据只是令市场更加预期中国当局将推出进一步刺激举措。

欧洲也很可能需要刺激措施，因德国工业生产创金融危机高峰以来最大降幅，令欧洲央行加紧采取行动的压力上升。

国际货币基金组织(IMF)周二将今年全球经济成长率预测从3.4%下修至3.3%，并对欧元区、日本与巴西等新兴市场大国疲弱的状况提出警告。

IMF认为欧元区有30%机率落入通缩，欧元区未来一年陷入衰退的机率也将近40%。周二的数据暗示日本可能已经进入温和衰退。

“像德国工业生产这类疲弱数据，加深欧洲央行刺激措施可能不足的忧虑，”澳洲西太平洋银行分析师James Shugg表示。

“在IMF挥刀下调全球经济成长预估的情况下，美国市场也无法避免下滑。”

美股道琼工业指数 下跌1.6%，标准普尔500指数 跌1.51%，Nasdaq指数 跌1.56%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 亦收跌1.5%。

**通胀？**

欧元区五年后五年期损盈平衡通胀率 持续剧烈下跌，本周触及历史低点1.89%。该指标基本反映投资者对未来五年通胀均值的预估。

这是欧洲央行总裁德拉吉最青睐的通胀指标之一，其下跌就是央行上个月出台新刺激措施的主要原因。

但是通胀下滑不只发生在欧洲。美国五年后五年期损盈平衡通胀率 也从8月的2.88%下跌至2.62%，尽管一系列美国经济数据总体上令人鼓舞。

同样，美国长期公债收益率(殖利率)也大幅下降，因投资者预计低通胀将持续更久。

美国30年期公债收益率 目前处于2013年5月以来低点3.05%，而较两年期公债息差缩至2012年底以来最小。

预测美联储联邦基金利率走向的期货合约<0#FF:>最近数日大幅上扬，因市场推迟对首次升息的预估。

市场目前预计2015年升息幅度不到50个基点，而且全部是在明年下半年进行。

美国公债收益率下跌拖累美元脱离近期高位。美元指数 报85.769，低于周五触及的四年高位86.746。

美元兑日圆 早先一度低见107.76，随后在108.23持稳，仍低于一周前触及的六年高点110.09。欧元兑美元 小涨至1.2646，脱离1.2500附近的两年低点。

大宗商品承压，因担心全球需求走软。布兰特原油 下滑0.39美元，至每桶91.72美元；周一触及2012年6月以来最低位91.25美元。

美国11月原油期货 跌0.38美元至每桶88.47美元，相当接近近期低位88.18美元。(完)