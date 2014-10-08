《全球市场》亚股下跌，全球增长忧虑推升公债

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 亚股追随美国和欧洲股市跌势
* 日圆守住涨幅，因美国公债收益率下滑拖累美元
* 油价触及新低，投资者押注全球通胀放缓
路透悉尼10月8日 - 亚股周三下挫，因有关全球经济增长放缓的忧虑，提振公债和日圆等避险资产，并令油价创两年多新低。
公债需求强劲，因投资者押注全球通胀将继续放缓，甚至推迟了美国预期升息时间。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将公布上次会议的会议记录，市场将密切关注美联储鹰派和鸽派的辩论内容。
亚洲市场方面，日本股市东证股价指数 跌1.5%，日经指数 下挫1.4%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.8%，澳洲股指 跌0.7%。
中国市场相对稳定，沪综指 持平。但香港股市恒生指数 跌0.7%。
稍早出炉的数据显示，汇丰9月中国服务业PMI小幅下滑 ，不过该数据只是令市场更加预期中国当局将推出进一步刺激举措。
欧洲也很可能需要刺激措施，因德国工业生产创金融危机高峰以来最大降幅，令欧洲央行加紧采取行动的压力上升。
国际货币基金组织(IMF)周二将今年全球经济成长率预测从3.4%下修至3.3%，并对欧元区、日本与巴西等新兴市场大国疲弱的状况提出警告。
IMF认为欧元区有30%机率落入通缩，欧元区未来一年陷入衰退的机率也将近40%。周二的数据暗示日本可能已经进入温和衰退。
“像德国工业生产这类疲弱数据，加深欧洲央行刺激措施可能不足的忧虑，”澳洲西太平洋银行分析师James Shugg表示。
“在IMF挥刀下调全球经济成长预估的情况下，美国市场也无法避免下滑。”
美股道琼工业指数 下跌1.6%，标准普尔500指数 跌1.51%，Nasdaq指数 跌1.56%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 亦收跌1.5%。
**通胀？**
欧元区五年后五年期损盈平衡通胀率 持续剧烈下跌，本周触及历史低点1.89%。该指标基本反映投资者对未来五年通胀均值的预估。
这是欧洲央行总裁德拉吉最青睐的通胀指标之一，其下跌就是央行上个月出台新刺激措施的主要原因。
但是通胀下滑不只发生在欧洲。美国五年后五年期损盈平衡通胀率 也从8月的2.88%下跌至2.62%，尽管一系列美国经济数据总体上令人鼓舞。
同样，美国长期公债收益率(殖利率)也大幅下降，因投资者预计低通胀将持续更久。
美国30年期公债收益率 目前处于2013年5月以来低点3.05%，而较两年期公债息差缩至2012年底以来最小。
预测美联储联邦基金利率走向的期货合约<0#FF:>最近数日大幅上扬，因市场推迟对首次升息的预估。
市场目前预计2015年升息幅度不到50个基点，而且全部是在明年下半年进行。
美国公债收益率下跌拖累美元脱离近期高位。美元指数 报85.769，低于周五触及的四年高位86.746。
美元兑日圆 早先一度低见107.76，随后在108.23持稳，仍低于一周前触及的六年高点110.09。欧元兑美元 小涨至1.2646，脱离1.2500附近的两年低点。
大宗商品承压，因担心全球需求走软。布兰特原油 下滑0.39美元，至每桶91.72美元；周一触及2012年6月以来最低位91.25美元。
美国11月原油期货 跌0.38美元至每桶88.47美元，相当接近近期低位88.18美元。(完)
(编译 王颖/杜明霞/陈宗琦/朱晓军/艾茂林; 审校 蔡美珍/徐文焰)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。