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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 11:26 BJT

路透基点：中国三江化工请求银行豁免2013年1亿美元贷款案部分条款

路透香港10月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市企业中国三江精细化工请求银行同意豁免该公司2013年8月所签署之1亿美元两年期贷款案的部分条款。

三江化工在周一发出这项请求，并提出愿为此项豁免向牵头行和簿记行支付2,000美元，向其他参贷行支付1,000美元。

消息人士说，三江化工请求银行同意豁免一项财务条款，该条款要求综合负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率不得超过2.75倍。而该公司在2014年6月30日时的比率为6.94倍。

该公司还请求把2014年EBITDA与综合利息支出之比的最低限度调整为2.3倍，原条款是3倍。

消息人士表示，要取得条款豁免，需得到承贷金额占三分之二的银行表示同意。

回复截止期为11月6日。

这笔一亿美元的贷款是由远东国际商业银行牵头，有10家银行参贷，包括：东亚银行、高雄银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、华南银行、台湾中小企银、大众银行、台新银行、合作金库银行。

这笔离岸贷款包括一笔分期偿还的定期贷款、以及一笔循环信用贷款。

承诺贷款1,500万美元或者以上的银行，可获80个基点前端费用，承贷1,000-1,400万美元者，获60个基点的费用。贷款利率为较LIBOR加码315个基点。

本贷款的借款人是三江化工旗下全资子公司佳都国际有限公司。

中国三江精细化工在香港挂牌上市，根据公司官网，三江化工是中国最大规模的民营环氧乙烷及AEO表面活性剂生产商兼供应商。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
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