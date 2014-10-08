路透基点：中国三江化工请求银行豁免2013年1亿美元贷款案部分条款

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港10月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市企业中国三江精细化工请求银行同意豁免该公司2013年8月所签署之1亿美元两年期贷款案的部分条款。
三江化工在周一发出这项请求，并提出愿为此项豁免向牵头行和簿记行支付2,000美元，向其他参贷行支付1,000美元。
消息人士说，三江化工请求银行同意豁免一项财务条款，该条款要求综合负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率不得超过2.75倍。而该公司在2014年6月30日时的比率为6.94倍。
该公司还请求把2014年EBITDA与综合利息支出之比的最低限度调整为2.3倍，原条款是3倍。
消息人士表示，要取得条款豁免，需得到承贷金额占三分之二的银行表示同意。
回复截止期为11月6日。
这笔一亿美元的贷款是由远东国际商业银行牵头，有10家银行参贷，包括：东亚银行、高雄银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、华南银行、台湾中小企银、大众银行、台新银行、合作金库银行。
这笔离岸贷款包括一笔分期偿还的定期贷款、以及一笔循环信用贷款。
承诺贷款1,500万美元或者以上的银行，可获80个基点前端费用，承贷1,000-1,400万美元者，获60个基点的费用。贷款利率为较LIBOR加码315个基点。
本贷款的借款人是三江化工旗下全资子公司佳都国际有限公司。
中国三江精细化工在香港挂牌上市，根据公司官网，三江化工是中国最大规模的民营环氧乙烷及AEO表面活性剂生产商兼供应商。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。