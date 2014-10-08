台湾债市：RP利率持平，外币债交割令投信资金分配不均

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透台北10月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平。交易商表示，受两档外币债及鸿海公司债今日集中交割影响，投信端资金略显分配不均，但不致于影响市场资金调度，令RP利率续处既有区间不变。
市场人士指出，今日债券交割因子较多，包括德意志银行新加坡分行国际板债券1.7亿澳元、国泰世华银行美元债9.9亿美元及鸿海 公司债92亿台币，让原本急待去化资金的投信端及寿险端转趋保守，RP交投以到期续作为主，RP利率也持在原有利率水准。
〞投信被寿险走钱，只有到期续作，没有新钱。〞一本地证券商交易员说。
另有票券资调人士提及，目前银行资金情势宽裕，拆款及短票市场便宜资金满溢；尽管今日寿险端因应外币债交割略有走钱，但改以向银行拆款及短票等管道调度资金容易，RP融资仅以到期续作为主，成交金额不大，短线RP利率暂无波动。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。