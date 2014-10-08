版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 11:06 BJT

台湾债市：RP利率持平，外币债交割令投信资金分配不均

路透台北10月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平。交易商表示，受两档外币债及鸿海公司债今日集中交割影响，投信端资金略显分配不均，但不致于影响市场资金调度，令RP利率续处既有区间不变。

市场人士指出，今日债券交割因子较多，包括德意志银行新加坡分行国际板债券1.7亿澳元、国泰世华银行美元债9.9亿美元及鸿海 公司债92亿台币，让原本急待去化资金的投信端及寿险端转趋保守，RP交投以到期续作为主，RP利率也持在原有利率水准。

〞投信被寿险走钱，只有到期续作，没有新钱。〞一本地证券商交易员说。

另有票券资调人士提及，目前银行资金情势宽裕，拆款及短票市场便宜资金满溢；尽管今日寿险端因应外币债交割略有走钱，但改以向银行拆款及短票等管道调度资金容易，RP融资仅以到期续作为主，成交金额不大，短线RP利率暂无波动。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐