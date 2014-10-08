日本数据：9月服务业景气判断指数持平在47.4--内阁府

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透东京10月8日 - 日本内阁府周三公布的调查显示，日本9月服务业景气判断指数持平在47.4，仍低于50的荣枯线。
9月服务业景气判断指数持平于8月数值。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。
调查显示，8月展望指数由前月的50.4降至48.7。
内阁府自2001年8月开始汇整该数据。
数据细节请点选内阁府网站，网址为：
(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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