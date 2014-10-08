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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 13:21 BJT

日本数据：9月服务业景气判断指数持平在47.4--内阁府

路透东京10月8日 - 日本内阁府周三公布的调查显示，日本9月服务业景气判断指数持平在47.4，仍低于50的荣枯线。

9月服务业景气判断指数持平于8月数值。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

调查显示，8月展望指数由前月的50.4降至48.7。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。

数据细节请点选内阁府网站，网址为：

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(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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