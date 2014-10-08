表格：瑞士9月未经季调的失业率为3.0%，持平于8月

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透苏黎世10月8日 - 瑞士联邦经济总局周三公布，瑞士9月未经调整失业率为3.0%，持平于8月。
瑞士9月经调整失业率为3.2%，亦持平于8月。
以下为详细数据：
2014年9月 2014年8月 2013年9月
未经季节调整失业率(%) 3.0 3.0 3.0
经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2
登记失业人数 129,965 128,434 131,072
职位空缺数 11,045 11,113 14,235
(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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