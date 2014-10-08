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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 13:49 BJT

表格：瑞士9月未经季调的失业率为3.0%，持平于8月

路透苏黎世10月8日 - 瑞士联邦经济总局周三公布，瑞士9月未经调整失业率为3.0%，持平于8月。

瑞士9月经调整失业率为3.2%，亦持平于8月。

以下为详细数据：

2014年9月 2014年8月 2013年9月

未经季节调整失业率(%) 3.0 3.0 3.0

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2

登记失业人数 129,965 128,434 131,072

职位空缺数 11,045 11,113 14,235

(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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