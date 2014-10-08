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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 16:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月8日

路透伦敦10月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
    品种             最新库存           变动
      铜              149,625           -425
      锡                9,130           -140
      铅              225,225           持平
      锌              737,350         -2,450
      铝            4,571,375        -13,525
      镍              364,530           +282
    铝合金             27,800            -20
    NASAAC             69,900           -280
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据        库存分布              品种     库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅      MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡      MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金      MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA      MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
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