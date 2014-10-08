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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 11:38 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元双双下滑，等待明日澳洲就业数据

上周五美国就业数据强劲并推升美元需求的情况快速逆转，因美国公债收益率(殖利率)受全球成长忧虑影响持续处于低位。

周二德国工业订单数据下滑，加上国际货币基金组织(IMF)再度下调全球经济成长预估，令这些顾虑进一步加剧。

“尽管交易商长期仍看多美元，但短期有些混乱，因汇市波动率持续上升，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes表示。

新西兰元兑美元 下跌0.3%至0.7808美元，脱离0.7873美元的海外市场高位。

新西兰元全线下跌，因受全球乳品价格下跌、新西兰央行暂停货币紧缩周期，以及央行出售新西兰元干预市场等多重影响，投资人抛售新西兰元。(完)

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