《热点透视》欧洲央行或许会发现购买高级系列ABS未必安稳

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Neil Unmack

路透伦敦10月7日 - 欧洲央行的有资产担保债券计划是在效仿2008年危机期间的做法。它希望通过买入违约风险相对最小的债券来避免损失。但这种做法当年并没有救活美国保险商美国国际集团(AIG) 。欧洲央行有两个目标：一个是激活证券化市场，另一个是扩大资产负债表规模，它需要处理好这两者所带来的压力。

购买有资产担保证券(ABS)的计划引起了德国的反对。欧洲央行前执委史塔克认为，这个计划将给欧央行的资产负债表带来“不可估量的”风险。但这些风险只是理论上和名誉上的：欧洲央行并不能像普通实体那样宣布破产。

即便那样，这些担心乍看起来似乎也过了头。欧洲央行购债计划要买的是以企业贷款或按揭贷款担保的高级系列债券，这使得银行能更容易地出售较低系列债券，使资本获得释放。只买入高级系列债券应能让欧央行避开极端损失之外的所有损失：要知道就连希腊危机都没有导致过希腊的高级系列ABS出现违约。

但欧洲央行面临其它风险。其中一个是逆向选择：银行有可能将自己手上最差的贷款债权重新打包成新产品，这会导致高于正常水平的损失。而且，如果银行知道可以通过证券化的途径转嫁风险，他们就有可能发放劣质贷款。拖垮AIG的次优抵押贷款就是个明证，但道德风险并不是美国金融机构独有的记号：欧洲也有这样的例子，比如德国企业贷款支持的债券。

历史未必会重演。欧洲监管机构对证券化实施更严苛的规定：银行必须保留一部分他们证券化的贷款。符合欧洲央行购债计划的债券产品，必须提供每笔贷款的资料，并遵守欧洲央行的担保框架。但这些防范措施还不够尽善尽美。“共担风险”的规定并不是十分严格，欧央行的担保规定也不是特别严谨。