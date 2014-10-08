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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 11:32 BJT

韩国汇市：韩元走低，因海外投资者为汇回获利而买进美元

0220 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,071.7 1,066.1

日圆/韩元 9.8928/984 9.8973

韩国公债期货 * 107.63 107.65

韩国综合股价指数 1,972.41 1,972.91

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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