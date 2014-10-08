《RUSSELL专栏》嘉能可试图收购力拓，计划大胆却难解铁矿石困局

这可能是因为对一些中国企业而言，保证就业比盈利更加重要。

所以产能调整只能在别处实现，目前的选择也很多。

**更佳并购目标**

通过收购铁矿石生产行业的竞争对手，力拓与必和必拓 等巨头能够以最大化运营效率的名头或类似的企业常用手段来暗中削减产能。

西澳大利亚州第三大矿企Fortescue Metals Group 债务负担沉重，因此显得较为脆弱。

亿万富翁Gina Rinehart在西澳大利亚州投资的产能5,600万吨的Roy Hill矿山项目正在建设中，将于明年投产，可能要面临当前低价环境的激战。

Atlas Iron 等较小矿企据称正艰难度日，而规模100亿美元的Sino Iron项目可能也将换手--该项目合作方中国中信股份有限公司 和口无遮拦的澳洲矿业大亨Clive Palmer陷入长期诉讼战，现在已经失和。

英美资源集团 可能也在后悔，因其此前决定在巴西建设140亿美元的Minas Rio铁矿石项目。

关键在于，对于任何想涉足铁矿石的企业、或是现有矿企想通过并购来实现供应合理化，现在都有大量可选目标。