《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月8日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门国贸 80 8 3 10/9簿记建档 中国银行 AA-(中债资信) 10/10 10/11
交通银行 AA+(中诚信国际) ======================================================================================= *招商局集团 100 30 6 10/9簿记建档 招商银行 AAA 10/10 10/11
国开行 ======================================================================================= *南方水泥 150 15 9 10/9簿记建档 农业银行 AA(中债资信) 10/10 10/11
AA+(上海新世纪) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *鞍钢股份 60 30 12 10/14簿记建档 建设银行 AAA 10/15 10/16
招商银行 ======================================================================================= *康美药业 20 10 12 10/11-13簿记 工商银行 AA+ 10/14 10/15 ======================================================================================= *中国国电集团 125 60 12 10/11簿记建档 农业银行 AAA 10/14 10/15
光大银行 ======================================================================================= *华电煤业集团 24 24 12 10/14簿记建档 交通银行 AAA 10/15 10/16 ======================================================================================= *兰州国资 4 4 12 10/14簿记建档 浦发银行 AA 10/16 10/17 投资控股建设 ======================================================================================= *深圳航空 5.4 5.4 12 10/14簿记建档 中国银行 AA+ 10/16 10/17 ======================================================================================= 青海省国资 30 30 12 10/8-10/9簿记 国开行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 中信银行 ======================================================================================= 中纺集团 20 10 12 10/8-10/9簿记 北京银行 AA+ 10/10 10/11
民生银行 ======================================================================================= 大北农 16 6 12 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11
北京银行 ======================================================================================= 中国轻工集团 9 5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA+ 10/10 10/11 ======================================================================================= 华西证券 19 6 3 10/9招标 中国银行 AA+ 10/10 10/11
(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 广汇汽车 23 23 12 10/10簿记建档 招商银行 AA 10/13 10/14 服务股份公司 中信建投证券 ======================================================================================= 昆明钢铁控股 40 15 12 10/10簿记建档 中国银行 AA+ 10/13 10/14
浦发银行 ======================================================================================= 广东省丝绸 7 1.5 12 10/10簿记建档 光大银行 AA 10/13 10/14 纺织集团 1.5 12 10/10簿记建档 光大银行 AA 10/13 10/14 ======================================================================================= 山东鲁泰煤业 6 3 12 10/11簿记建档 平安银行 AA- 10/13 10/14 ======================================================================================= 新希望六和股份 10 2 12 10/13簿记建档 中国银行 AA+ 10/15 10/16 ======================================================================================= 张江高科 9 5 12 10/13簿记建档 浦发银行 AA+ 10/14 10/15
======================================================================================= 巨石集团 7 7 12 10/13簿记建档 中信银行 AA+ 10/15 10/16
进出口银行 ======================================================================================= 北京首都开发 20 10 12 10/13簿记建档 北京银行 AA+ 10/14 10/15 控股集团 北京农商行 ======================================================================================= 宜兴市城市 30 10 12 10/13簿记建档 兴业银行 AA 10/14 10/15 发展投资 民生银行 ======================================================================================= 舟山海洋 16 10 12 10/13-14簿记 北京银行 AA+ 10/15 10/16 综合开发投资 国开行 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *万华实业集团 35 23 5 10/14簿记建档 交通银行 AA+ 10/16 10/17
（附第3年末发行人利率选择权和投资者回售权） 中国银行 ======================================================================================= *南昌工业 10 5 3 10/14簿记建档 民生银行 AA 10/15 10/16 控股集团 ======================================================================================= *北京国有 100 100 5 10/14-15簿记 中国银行 AAA 10/16 10/17 资本经营管理中心 工商银行 ======================================================================================= 镇江市水利 11 6 5 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11 投资公司 ======================================================================================= 重庆市城 26 26 5 10/9簿记建档 兴业银行 AAA 10/10 10/11 建投（集团） 建设银行 ======================================================================================= 珠海华发 45 30 5 10/13簿记建档 招商银行 AA+ 10/15 10/16 综合发展 工商银行 ======================================================================================= 奇瑞汽车 18 18 2 10/13簿记建档 交通银行 AA 10/14 10/15 ======================================================================================= 首创股份 12 6 3 10/13簿记建档 交通银行 AAA 10/14 10/15
======================================================================================= 北京汽车集团 10 10 永续中票 10/13簿记建档 中信银行 AAA 10/15 10/16
(第五年末及其后每个付息日发行人有权赎回，每五年重置利率) ======================================================================================= 北京汽车集团 10 10 永续中票 10/13簿记建档 民生银行 AAA 10/15 10/16
(第五年末及其后每个付息日发行人有权赎回，每五年重置利率) ======================================================================================= 中联重科 90 90 5 10/13簿记建档 中国银行 AAA 10/15 10/16
进出口银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申