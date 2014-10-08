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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 11:42 BJT

《全球汇市》日圆全线上扬，全球经济增长疑虑打击风险偏好

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2632 1.2668 -0.28 -8.10 1.3745

美元/日圆 108.40 108.02 +0.35 +2.94 105.30

欧元/日圆 136.93 136.84 +0.07 -5.39 144.73

美元/瑞郎 0.9590 0.9566 +0.25 +7.41 0.8928

英镑/美元 1.6058 1.6093 -0.22 -3.01 1.6556

美元/加元 1.1179 1.1172 +0.06 +5.26 1.0620

澳元/美元 0.8767 0.8816 -0.56 -1.64 0.8913

新西兰元/美元 0.7788 0.7832 -0.56 -5.09 0.8206

澳元/日圆 95.030 95.230 -0.21 +1.26 93.850

新西兰元/日圆 84.420 84.600 -0.21 -2.30 86.410

英镑/日圆 174.07 173.84 +0.13 -0.15 174.33

澳元/新西兰元 1.1248 1.1249 -0.01 +3.69 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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