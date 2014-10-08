《独家新闻》阿特维斯计划接洽艾尔建商谈并购事宜--消息人士

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
该名消息人士称，Valeant初步打算在10月20日公布获利暴增后宣布提高收购价，并称调整的幅度及时机仍有可能改变。
艾尔建抵挡Valeant进犯之际，并未接触其他买家，反而是专注于从内部寻找推动营收增长以及削减成本的契机。不过消息人士指出，Allergan知道还有其他制药商有收购意愿，特别是阿特维斯。
阿特维斯浮出台面成为竞购方之一，成为Valeant与艾尔建之间收购角力战的又一股力量。来自加拿大的Valeant提出的收购内容已然引发争议，因其背后有积极投资人Ackman的支持，这引发艾尔建控告Valeant与Ackman涉入内线交易。
艾尔建股价周二在纽约证交所收高1.7%至186.20美元，公司市值约550亿美元，此前一度受此消息影响上涨超过3%。阿特维斯收盘报243.39美元，市值约为640亿美元。
Valeant股价下跌2.5%，其提出收购艾尔建的现金加股票报价相当于每股175.94美元，根据流通股票计算，这对艾尔建的估值为528亿美元。
一名熟知内情人士表示，Valeant预期在几周内公布财报后，股价将大幅上涨，预料新提出的收购提案价格将超过每股195美元、逼近200美元。
根据汤森路透对16位分析师的调查，分析师平均预估Allergan的目标价为200美元左右，预估区间在174-240美元。
艾尔建及阿特维斯的代表拒绝置评。(完)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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