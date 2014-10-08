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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 18:09 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月8日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *北京保障房 25 15 10/14簿记建档 利率上限5.99% AAA 10/15-10/17 海通证券 建设投资中心 (第5和第10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天能电池集团 4 6 9/26簿记建档 8.00% AA 9/29-10/10 新时代证券

(第3年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保) ========================================================================================= 福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 -- AA- 10/13-10/17 天风证券 发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)
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