中国房地产：北京普通住宅认定标准今起放宽，五环内总价上限468万元

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京10月8日 - 随着中国房贷政策的松动，北京从周三起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元人民币，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策。
据中国之声《央广新闻》今日报导，根据北京市住建委、财政局、地税局联合发布的北京普通住房价格新的认定标准，调整后五环到六环是单价每平方米31,680元，总价在374万元，六环之外的单价是每平方米23,760元，总价是281万元。单价、总价两个标准符合其一就可视为普通住宅。
根据规定，个人将购买超过五年的普通住房对外销售的，免征营业税。个人购买非普通住房，按照3%的税率来征收契税。对于个人购买普通住房，属于家庭唯一住房的，减半征收契税；对个人购买90平方米以下的普通住房，且属于家庭唯一住房的，按1%税率征收契税。
对普通住宅的认定要同时满足三个条件：一是住宅小区建筑容积率在1.0以上；二是单套建筑面积在140平方米以下；三是实际成交价格要低于同区域享受优惠政策住房平均交易价格的1.2倍以下。
北京此前执行的普通住宅认定标准是2011年公布的，只设定了单价标准。当时划分了南北两个区域，如四环内北部地区的价格是每平方米38,880元、南部地区为每平方米34,560元；六环外地区为每平方米17,280元左右。 这个标准当时覆盖了北京70%以上的购房家庭。但是随着近两年房价普遍上涨，普通住宅的覆盖面不断缩小，在通州、大兴等区县的六环之外，大部分新楼盘单价已达到2万元以上，买个小户型也会因为单价超标而不会被认定为普通住宅，因此要求调整的呼声非常高。
在稳楼市就是稳经济的大背景下，中国央行和银监会9月30日宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。
同时在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。