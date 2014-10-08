中国房地产：北京普通住宅认定标准今起放宽，五环内总价上限468万元

路透北京10月8日 - 随着中国房贷政策的松动，北京从周三起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元人民币，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策。

据中国之声《央广新闻》今日报导，根据北京市住建委、财政局、地税局联合发布的北京普通住房价格新的认定标准，调整后五环到六环是单价每平方米31,680元，总价在374万元，六环之外的单价是每平方米23,760元，总价是281万元。单价、总价两个标准符合其一就可视为普通住宅。

根据规定，个人将购买超过五年的普通住房对外销售的，免征营业税。个人购买非普通住房，按照3%的税率来征收契税。对于个人购买普通住房，属于家庭唯一住房的，减半征收契税；对个人购买90平方米以下的普通住房，且属于家庭唯一住房的，按1%税率征收契税。

对普通住宅的认定要同时满足三个条件：一是住宅小区建筑容积率在1.0以上；二是单套建筑面积在140平方米以下；三是实际成交价格要低于同区域享受优惠政策住房平均交易价格的1.2倍以下。

北京此前执行的普通住宅认定标准是2011年公布的，只设定了单价标准。当时划分了南北两个区域，如四环内北部地区的价格是每平方米38,880元、南部地区为每平方米34,560元；六环外地区为每平方米17,280元左右。 这个标准当时覆盖了北京70%以上的购房家庭。但是随着近两年房价普遍上涨，普通住宅的覆盖面不断缩小，在通州、大兴等区县的六环之外，大部分新楼盘单价已达到2万元以上，买个小户型也会因为单价超标而不会被认定为普通住宅，因此要求调整的呼声非常高。

在稳楼市就是稳经济的大背景下，中国央行和银监会9月30日宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。