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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 17:43 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币窄幅震荡后近收平，整体交投较节前趋稳

* 人民币即期近收平
    * 整体交投较节前趋稳
    * 信用卡购汇盘令升幅缩窄
    * 交易员称市场预期仍以升值为主

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京10月8日 - 中国人民币兑美元 周三窄幅振荡后近收平，交投较节前
趋稳。国庆假期离岸人民币CNH大幅走贬后回升，境内汇率亦随中间价在升值一侧波动，惟
午盘受信用卡购汇盘打压升幅缩窄。
            
    交易员表示，今日人民币走势波澜不惊，现汇价格随离岸CNH与中间价走升，但升值幅
度受信用卡购汇盘影响而有所收窄。预计本周人民币汇率仍将受到节后购汇盘影响，不过短
期升值预期还是偏强，6.1250-6.1500区间窄幅震荡有望持续。
    
    “（美元兑人民币）中间价往下走，（离岸美元兑人民币）价格前两天被拍回来了，不
死不活，区间震荡。”一股份行交易员称。
    
    受占中活动影响，离岸人民币即期上周出现波动，人民币兑美元一度由6.14贬至6.1840
，至上周五晚则恢复至6.16水平，昨日继续小幅反弹。市场人士认为，虽然人民币短期仍偏
弱，但投资者信心已渐恢复，近期人民币料维持窄幅波动。 
    
    而另一中资大行交易员亦表示，6.15是技术和心理的关键价位，此前市场在此盘整时间
较长，后期该价位也会为人民币提供较强的支撑。
       
    汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)降至53.5。
和中国官方数据走势一致，汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位
。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货
币和财政政策的支持。
    
    全球汇市，日圆兑美元在亚洲时段一度升至三周高位107.76。美国联邦储备理事会(美
联储/FED)今日稍晚将公布上次会议的会议记录，市场将密切关注美联储鹰派和鸽派的辩论
内容。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
 在岸市场人民币兑美元             今日           上日          升贬
 即期成交价格                     6.1390         6.1395        0.01%
 中间价                           6.1493         6.1525        0.05%
 成交额                           129亿美元                    
                                                               
 日内相对于中间价最大波幅         0.25% (上限±  日高          日低
                                  2%)                          
 日内波动幅度(pips)               60             6.1338        6.1398
 2014年来即期升贬值幅度           -1.39%                       
 1年期美元/人民币掉期升水         1295                         
                                                               
                                                               
 离岸人民币市场,北京时间17:10     今日           上日          
 1年期NDF                         6.2375/95      6.2375        
 CNH即期                          6.1424/44      6.1458        
        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹；审校 李然/黄凯)
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