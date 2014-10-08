更新版 2-中国汇市：人民币窄幅震荡后近收平，整体交投较节前趋稳

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 人民币即期近收平 * 整体交投较节前趋稳 * 信用卡购汇盘令升幅缩窄 * 交易员称市场预期仍以升值为主 (新增收盘报价和评论) 路透北京10月8日 - 中国人民币兑美元 周三窄幅振荡后近收平，交投较节前 趋稳。国庆假期离岸人民币CNH大幅走贬后回升，境内汇率亦随中间价在升值一侧波动，惟 午盘受信用卡购汇盘打压升幅缩窄。 交易员表示，今日人民币走势波澜不惊，现汇价格随离岸CNH与中间价走升，但升值幅 度受信用卡购汇盘影响而有所收窄。预计本周人民币汇率仍将受到节后购汇盘影响，不过短 期升值预期还是偏强，6.1250-6.1500区间窄幅震荡有望持续。 “（美元兑人民币）中间价往下走，（离岸美元兑人民币）价格前两天被拍回来了，不 死不活，区间震荡。”一股份行交易员称。 受占中活动影响，离岸人民币即期上周出现波动，人民币兑美元一度由6.14贬至6.1840 ，至上周五晚则恢复至6.16水平，昨日继续小幅反弹。市场人士认为，虽然人民币短期仍偏 弱，但投资者信心已渐恢复，近期人民币料维持窄幅波动。 而另一中资大行交易员亦表示，6.15是技术和心理的关键价位，此前市场在此盘整时间 较长，后期该价位也会为人民币提供较强的支撑。 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)降至53.5。 和中国官方数据走势一致，汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位 。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货 币和财政政策的支持。 全球汇市，日圆兑美元在亚洲时段一度升至三周高位107.76。美国联邦储备理事会(美 联储/FED)今日稍晚将公布上次会议的会议记录，市场将密切关注美联储鹰派和鸽派的辩论 内容。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1390 6.1395 0.01% 中间价 6.1493 6.1525 0.05% 成交额 129亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 60 6.1338 6.1398 2014年来即期升贬值幅度 -1.39% 1年期美元/人民币掉期升水 1295 离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日 1年期NDF 6.2375/95 6.2375 CNH即期 6.1424/44 6.1458 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李然/黄凯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 113.11 +0.15 +0.13 1929344 京东 34.35 +0.38 +1.12 11713477 新浪 72.11 +1.80 +2.56 1036004 搜狐 40.83 +0.87 +2.18 530614 网易 268.97 +2.83 +1.06 977820 百度 178.08 -0.56 -0.31 1628684 台湾 台湾积体电路
* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。