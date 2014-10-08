中国房地产：房贷松动对地产销量推升有限，三季度GDP料增7.2%--莫尼塔

路透北京10月8日 - 中国日前宣布放宽楼市信贷政策，由以前“认房又认贷”到全面放宽。独立研究机构--莫尼塔宏观团队在点评报告中指出，从放松的强度来看，这是2009年以来比较强的一次宽松政策，短期内推升地产销量概率较高，但是反弹高度有限。

展望四季度，开发商目前还是会有所顾虑，所以指望地产投资出现明显改善也不现实。莫尼塔认为，出口四季度可能稍微好一些，估计三季度GDP同比增长7.2%左右，四季度也许会降到7%；但是政府可能会通过调整研发部分的计算，来调节GDP增速，最终完成全年7.3%的目标。

“一方面和08、09年相比，当时的基本面更好，而且社会资金相对宽裕。现在的情况是大量的呆坏账存在，也制约了银行对于地产信贷的支持，”莫尼塔在谈到房贷松动的新政策时称。

其认为，当前的房贷宽松会改善地产的需求，但是银行放贷会受制于资金宽裕程度，最后还是需要倒逼政府出台进一步政策。

“总体而言我们现在没有那么乐观，银行资金的解决是需要第一个观察得对象，”报告称，“但是需要明确的一点是政府不能容忍地产崩盘的，还是会千方百计出政策，下一步可能会走美国两房的政策，压低MBS的收益率。”

莫尼塔认为，尽管央行希望通过MBS的方式来盘活银行的存量资金，但核心问题是如何定价，因为现在10年期国债收益率已经在4%以上，如果MBS利率不到5%，就很难落实；按照当前基准利率6.5%来算，7折只有4.5%，这个是不可能出现的，今后可能85折都是很难见到的。

中国央行和银监会9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。

对于明年的经济展望，莫尼塔认为上半年会比较微妙。“如果两三周内我们看到地产销量企稳并且延续下去，那么明年上半年主要指标会出现向上的过程，但是如果地产销量没有企稳，需要观察政府是否有进一步政策，”报告称。

该机构认为，政府能够有效地支撑经济的方式是加大基础设施项目投入，从最近地方债的相关规定来看，中央政府可能认为过去约束地方债务扩张过快的政策存在刹车过快的情况，之前财政部表态希望走PPP的模式，可以引进私营部门来参与投资，有些案列会走得通，但能否取得大范围成功还有待观察。

与此同时，央行三季度例会公告和二季度“一模一样”，对货币政策取向没有任何调整，“透露出人民银行不会有更多地政策，已经把球踢给了商业银行，整体上地产的政策已经出了，”报告称。