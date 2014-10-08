台湾货币市场：短率持稳低位，观望两年央行存单标售

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 月初拆款续作为主，观望两年央行存单标售
* 短票利率持稳，银行对跨月操作保守
* 债券集中交割，投信资金不均
记者 董永年
路透台北10月8日 - 台湾银行间短率周三持稳。调度人士表示，月初银行拆款以续作为主，市场需求不高，料本周余日利率持稳低位，静待明日的两年期央行存单标售。
交易员指出，由于两年存单存续期较长，面临央行升息的风险较高，应有走扬压力，但受央行要求银行积极下标影响，预料明日也会出现类似364天期存单标售的结果，也就是高标较前次走升幅度有限，但均标则往高标靠拢。
〞外商银不拿两年，本地拿的力道也不强，但考量央行，所以不会下太高。〞一位资金调度人士称。
对于今日的资金状况，另一银行交易员表示，还蛮宽松的，但需求较为低迷，还是要靠央行委由行库代为收回隔夜资金才能去化。
央行上周五标售一年期定存单，加权平均得标利率为0.639%，已是连续第四个月走高。三位交易人士表示本次得标的高标落在0.653%，较均标差距1.4基点，但与上次标售结果差距3.8基点明显缩小。
本地时间11:56时：
--台币兑美元 暂升3.1分报30.422。
--台湾加权股价指数 跌0.16%，报9,026.26点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.385-0.435%，上日在0.380-0.440%。两周拆款利率区间则暂在0.388-0.445%，上日在0.388-0.450%。
**短票利率持稳**
短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量不大，银行端为消化短钱，对月内的利率没特别要求，但对跨月则有所坚持。
票券商表示，受年中后每逢月底资金情势即转紧影响，银行对跨月态度趋于保守，虽然现在是月初，但在与银行打交道时，即可感受到其操作心态的谨慎。
〞跨月要加1-2点，或倾向不拿。〞一位资金调度人士称。
另一银行交易主管则称，目前以月内为主，成交利率在0.60%出头，至于跨月的短票，等到月中再做。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，同上日。30天期在0.61-0.63%，也与上日相同。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.608%，前日则为0.611%。
台湾央行今日存单到期金额2,228.5亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆1,415.1亿台币，落点分别为周四2,234.3亿及周五862.8亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为113亿台币，累积超额准备为1,120亿台币、加计前期1%的超额准备为2,252亿台币。
**投信资金不均**
台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平。交易商表示，受两档外币债及鸿海公司债今日集中交割影响，投信端资金略显分配不均，但不致于影响市场资金调度，令RP利率续处既有区间不变。
市场人士指出，今日债券交割因子较多，包括德意志银行新加坡分行国际板债券1.7亿澳元、国泰世华银行美元债9.9亿美元及鸿海 公司债92亿台币，让原本急待去化资金的投信端及寿险端转趋保守，RP交投以到期续作为主，RP利率也持在原有利率水准。
〞投信被寿险走钱，只有到期续作，没有新钱。〞一本地证券商交易员说。
另有票券资调人士提及，目前银行资金情势宽裕，拆款及短票市场便宜资金满溢；尽管今日寿险端因应外币债交割略有走钱，但改以向银行拆款及短票等管道调度资金容易，RP融资仅以到期续作为主，成交金额不大，短线RP利率暂无波动。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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