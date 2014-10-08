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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 11:58 BJT

****《港报快速浏览》--10月8日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                     
 《香港报摘》--经济日报                                                 
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                         
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：先彰法治，自由民主路才稳--经济日报                           
 港报社评：不容庄严议会变违法＂占中＂基地--文汇报                       
 港报社评：占领运动阶段有成，减少扰民应转阵地血--明报                   
 港报社评：学生应撤离，还道路给市民--星岛日报                           
 港报社评：争民主敬终如始，撑雨伞勿忘初衷--信报                         
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：A股假后料升，长远值得憧憬--经济日报                      
 港报财经评论：股市失速，大行重推高息债--信报                           
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                 
 台湾报摘                                                                 
    
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