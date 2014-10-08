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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 12:06 BJT

《香港重要政经日程》--10月8日-10月15日

================== 今日重要政经消息=================

10月8日（周三）

-- 公布9月份外汇储备资产。

-- 华人置业 宣布派发特别股息。

================== 近期重要政经消息=================

10月9日（周四）

*-- 拉夏贝尔 首日挂牌。

-- 迅销 公布全年业绩。

--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。

--14:00 上海电气 在中国举行股东特别大会。

10月10日（周五）

-- 粤首环保 公布全年业绩。

--10:00 顺风光电 在中国举行股东特别大会。

*10月14日（周二）

-- 公布9月份外汇基金境外资产数字。

-- 远东环球 公布三季度业绩。

*10月15日（周三）

-- 香港电视 公布至8月底止12个月的中期业绩。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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