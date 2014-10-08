中国债市动态：房贷新政令现券稍承压，但经济未现转势信号后市仍偏强

路透上海10月8日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)均小幅抬升，不过长假刚刚结束，交投仍显偏淡。市场此前传闻的房贷放松新政终于在国庆节前兑现，对房地产市场回暖并带动经济的憧憬因此泛起，并令债市短期承压。

不过交易员同时指出，房贷松绑短期虽对楼市信心有所提振，但政策效果几何仍待观察；而从长假期间公布的宏观数据看，经济尚未现转势信号，加之资金面仍无忧，预计现券后市在适度整理后，依旧震荡偏强。

“收益率上了一点，应该是受房贷政策（放松）的影响，但（升幅）总体不大，比我之前预计的好一些，”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员谈到，现券长端收益率升幅略大，约2-3个基点(bp)，IRS则呈陡峭化上行，长端上行约5bp。

中国央行和银监会在国庆长假前夕下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。市场人士认为，房贷松绑旨在对楼市形成刺激，并维护财政金融稳定，但最终效果有待检验。

此外，国庆假期间信用债的消息面也颇为热闹，国务院发布了地方政府债务融资的相关规定，而此前深陷债务危机的超日 也公布了利好投资者的债务重整方案，不过早盘来看信用债整体交易不算活跃，收益率变化不算明显。

上述上海的券商交易员表示，信用债中仅短融成交稍显活跃，总体来看还是买盘稍强一些，对于地方政府融资的规范，可能令未来城投债的供给规模下降，不过未来市场的分化或将更为明显，资质好的更受追捧，资质差的可能更加乏人问津。

中国国务院办公厅上周发布加强地方政府性债务管理的意见，这是国务院首次发文全面规范地方政府性债务管理，也标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。意见提出，要修明渠、堵暗道，赋予地方政府依法适度举债融资权限，加快建立规范的地方政府举债融资机制。

陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业--上海超日太阳能科技有限公司周三公布其重整计划草案。在公司采用资本公积转增股本引入江苏协鑫等投资人的同时，11超日债 的兑付也引入了新的外部担保机制，并有望得到全额偿付。

和中国官方数据走势一致，汇丰最新公布的中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货币和财政政策的支持。

因国庆假期，银行间债市10月1日-7日休市。

剩余期限约6.50年的国开行固息债140210券最新报价收益率 在4.72%/4.60%，上交易日尾盘为4.70%/4.58%。