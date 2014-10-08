中国债市动态：房贷新政令现券稍承压，但经济未现转势信号后市仍偏强

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透上海10月8日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)均小幅抬升，不过长假刚刚结束，交投仍显偏淡。市场此前传闻的房贷放松新政终于在国庆节前兑现，对房地产市场回暖并带动经济的憧憬因此泛起，并令债市短期承压。
不过交易员同时指出，房贷松绑短期虽对楼市信心有所提振，但政策效果几何仍待观察；而从长假期间公布的宏观数据看，经济尚未现转势信号，加之资金面仍无忧，预计现券后市在适度整理后，依旧震荡偏强。
“收益率上了一点，应该是受房贷政策（放松）的影响，但（升幅）总体不大，比我之前预计的好一些，”上海一券商交易员称。
上海一银行交易员谈到，现券长端收益率升幅略大，约2-3个基点(bp)，IRS则呈陡峭化上行，长端上行约5bp。
中国央行和银监会在国庆长假前夕下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。市场人士认为，房贷松绑旨在对楼市形成刺激，并维护财政金融稳定，但最终效果有待检验。
此外，国庆假期间信用债的消息面也颇为热闹，国务院发布了地方政府债务融资的相关规定，而此前深陷债务危机的超日 也公布了利好投资者的债务重整方案，不过早盘来看信用债整体交易不算活跃，收益率变化不算明显。
上述上海的券商交易员表示，信用债中仅短融成交稍显活跃，总体来看还是买盘稍强一些，对于地方政府融资的规范，可能令未来城投债的供给规模下降，不过未来市场的分化或将更为明显，资质好的更受追捧，资质差的可能更加乏人问津。
中国国务院办公厅上周发布加强地方政府性债务管理的意见，这是国务院首次发文全面规范地方政府性债务管理，也标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。意见提出，要修明渠、堵暗道，赋予地方政府依法适度举债融资权限，加快建立规范的地方政府举债融资机制。
陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业--上海超日太阳能科技有限公司周三公布其重整计划草案。在公司采用资本公积转增股本引入江苏协鑫等投资人的同时，11超日债 的兑付也引入了新的外部担保机制，并有望得到全额偿付。
和中国官方数据走势一致，汇丰最新公布的中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货币和财政政策的支持。
因国庆假期，银行间债市10月1日-7日休市。
剩余期限约6.50年的国开行固息债140210券最新报价收益率 在4.72%/4.60%，上交易日尾盘为4.70%/4.58%。
国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报94.598元人民币，较上日结算价跌0.158元，或0.17%。(完) (发稿 边竞; 审校 吴云凌/张喜良)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。