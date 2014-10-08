路透基点：联合环境技术与七家银行签署6,000万美元贷款案--TRLPC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，联合环境技术(香港)有限公司的6,000万美元三年期贷款案已于7月29日签署，七家银行参与。
牵头行兼簿记行远东国际商业银行承贷1,450万美元。
主办行包括彰化银行、台新银行和台湾合作金库，各承贷1,000万美元。
安排行为澳门国际银行(600万美元)、高雄银行(500万美元)和华南商业银行(450万美元)。
这笔贷款分期偿还，最高收益为135个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点。
贷款有一年的宽限期，之后每半年偿还一次，分五次等额偿还。
根据公司网站，联合环境技术提供膜法水处理及回收服务，服务对象包括中国的化学、石化、工业园区等等。(完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。