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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 12:34 BJT

路透基点：联合环境技术与七家银行签署6,000万美元贷款案--TRLPC

路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，联合环境技术(香港)有限公司的6,000万美元三年期贷款案已于7月29日签署，七家银行参与。

牵头行兼簿记行远东国际商业银行承贷1,450万美元。

主办行包括彰化银行、台新银行和台湾合作金库，各承贷1,000万美元。

安排行为澳门国际银行(600万美元)、高雄银行(500万美元)和华南商业银行(450万美元)。

这笔贷款分期偿还，最高收益为135个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点。

贷款有一年的宽限期，之后每半年偿还一次，分五次等额偿还。

根据公司网站，联合环境技术提供膜法水处理及回收服务，服务对象包括中国的化学、石化、工业园区等等。(完)
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