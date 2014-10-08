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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 12:42 BJT

日本经济：政府与央行对弱势日圆看法并无不同--内阁官房长官菅义伟

路透东京10月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府与央行对弱势日圆的看法并无不同。

“政府与央行的看法毫无差别，”菅义伟在新闻发布会上说，澄清了他周二发表的讲话。

菅义伟说，他周二的谈话，是单纯陈述弱势日圆 并未如政府预期的那样提振出口。

“并不是说弱势日圆好或不好，政府将继续推进(经济政策的)三支箭策略，期望公司将盈利用来增加资本支出、加薪和改善就业。”

菅义伟还说，日本企业仍在观望全球经济形势，其中包括弱势日圆。

他发表此番讲话之前，日本央行总裁黑田东彦周二表示，如果日圆走势反映了经济和市场基本面的话，整体来看，弱势日圆是有利于日本经济的。他还说，“我不认为近期日圆下跌对经济构成什么重大问题。” (完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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