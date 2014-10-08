国际油市：布兰特原油跌破每桶91美元，创27个月新低

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
“经济增长疑虑加上供应过剩，都让交易商担心。市场目前陷入了供应过剩与需求疲软的困境，”OptionsXpress分析师Ben Le Brun称。
0426 GMT，布兰特原油期货 跌1.18美元至90.93美元，盘中稍早触及2012年6月以来低点90.76美元。
西德克萨斯中质油(WTI)11月期货 下滑1.17美元至每桶87.68美元，盘中稍早跌至2013年4月以来低点87.39美元。
美国石油协会(API)周二公布，美国10月3日止当周原油库存增加510万桶至3.6亿桶，高于路透调查中分析师预估的增加150万桶。
汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI) CNPMIS=ECI 降至53.5，脱离上月创下的17个月高位54.1。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/朱晓军；审校 蔡美珍/张涛)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。