国际油市：布兰特原油跌破每桶91美元，创27个月新低

“经济增长疑虑加上供应过剩，都让交易商担心。市场目前陷入了供应过剩与需求疲软的困境，”OptionsXpress分析师Ben Le Brun称。

0426 GMT，布兰特原油期货 跌1.18美元至90.93美元，盘中稍早触及2012年6月以来低点90.76美元。

西德克萨斯中质油(WTI)11月期货 下滑1.17美元至每桶87.68美元，盘中稍早跌至2013年4月以来低点87.39美元。

美国石油协会(API)周二公布，美国10月3日止当周原油库存增加510万桶至3.6亿桶，高于路透调查中分析师预估的增加150万桶。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI) CNPMIS=ECI 降至53.5，脱离上月创下的17个月高位54.1。 (完)

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