台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料落在0.845-0.865%

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周四(9日)
* 标售金额：200亿台币
* 预测区间：0.845-0.865%
* 受访机构：六家
路透台北10月8日 - 台湾央行将于周四标售两年期定存单。路透调查显示，考量此前364天期存单得标利率走高、央行货币政策转向中性，两年存单加权平均得标利率中值估在0.845-0.865%，将较前次得标利率0.836%走高约1-3基点。
路透周三访谈六家本地金融机构，预估两年期存单加权平均得标利率将集中在0.845-0.865%，大区间则在0.84-0.87%。
市场交易人士指出，两年期存单参与者一向较少，且央行货币政策已从适度宽松转向中性，对于肯定会落入升息循环的两年存单下标将更加审慎。但因近期央行希望银行态度能积极些，两相权衡下，这次得标利率的弹幅不会太大。
“明知山有虎，既然货币政策随时会开始动，当然要拿不让自己后悔的利率。”一位银行交易人士说。
另有银行交易主管称，虽然持有两年定存单一定会碰到升息，但这一、两天公债殖利率回档，可能让得标利率上弹幅度不大。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。
台湾央行上周五标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.639%，高于市场预期的0.615-0.635%。
台湾央行9月标售的两年期定存单加权平均得标利率为0.836%，符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.802%走高3.4基点。
台湾央行第三季理监事会议后宣布重贴现率连续13季维持在1.875%不变，央行总裁彭淮南在会后说明指出，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年“紧一点”。他并表示，货币政策从适度宽松转为中性。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。