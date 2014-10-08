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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 13:13 BJT

香港股市：恒指早盘下滑，人气受海外市场的跌势打压

路透上海10月8日 - 香港股市周三早盘下跌，人气受到全球市场的压制。恒生指数 早盘下滑0.7%至23,253.06点，恒生国企指数 下滑0.8%。

港股回吐昨日录得的全部涨幅。在国际货币基金组织(IMF)调降了全球经济增长预估后，海外股市普遍大幅下挫。

一些蓝筹股对恒指构成最大的拖累。腾讯控股 和中国移动 分别下滑1%和0.7%。

“美股的重挫令港股今天严重承压，但我认为港股很快就会反弹，因有一些正面因素的支撑，比如即将来临的沪港通。”元大证券分析师Ying Hao说道。（完）
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