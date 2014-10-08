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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 13:22 BJT

澳洲股市：收于2月触及的低位，此前IMF调降全球经济成长预估

路透悉尼10月8日 - 澳洲股市周三下跌0.8%，收于2月触及的低位，此前国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济成长预估，促使投资者寻求避险资产。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌42.9点，收于5,241.3点，周二收低0.2%。(完)
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