台湾央行：共发行2,227.5亿台币存单，存单发行余额减1亿

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透台北10月8日 - 台湾央行周三公布，共发行2,227.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,228.5亿相较，存单发行余额较上日减1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,191.5
91天期 0.93 29
182天期 1.05 7
央行上日共发行2,559.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,649.3亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为131亿台币，累积超额准备为1,129亿台币、加计前期1%的超额准备为2,261亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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