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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 14:06 BJT

台湾股市：随亚股收低至逾四个月新低，政策失灵九千点大关失守

路透台北10月8日 - 台湾股市周三随亚股收跌，并创下逾四个月的新低点。分析师指出，金管会昨天下午推出股市政策利多失效，内外资夹击下九千点大关守失；惟年线--8,855点附近料仍有坚强支撑。

台湾加权股价指数 收跌0.95%或85.63点至8,955.18点，这是逾四个月以来的新低位。前低在5月21日的8,862.42点；今日成交初值 萎缩至693.76亿台币，上日修正后为757.53亿。

〞大家期待的政府射出的'第四箭'，并没有奏效。〞日盛投顾协理钟国忠说。

台湾金管会周二下午宣布针对股市交易制度放宽的三个措施，目标上市/柜的成交量能提高至1,150亿台币。分析师认为，金管会的措施提高了散户交易的杠杆倍数，应可有效提高低迷的股市成交量。

钟国忠并表示，此外今日盘中市场再度传出与食品大厂--味全 集团有关的正义公司以饲料油混充维力食用猪油销售，食安风暴一波未平一波又起，食品股下挫。

味全公司周三以跌停收市，每股报33.6台币，收盘仍挂1,665张卖单无法成交。不过，味全则发布重大讯息表示，文中提及之正义股份有限公司非味全的转投资公司，故该油品事件对正义股份有限公司之财务及业务的影响与味全公司无涉。here

分析师并提到，今日台股收在九千点大关下方，但量能并未再破新低。展望未来，市场的观望气氛仍在，台股暂看年线8,855点至月线9,099点区间震荡。

本地时间13:46时，亚洲股市也表现不佳，MSCI亚太明晟除日本指数 跌1.03%。(完)
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