台湾股市：随亚股收低至逾四个月新低，政策失灵九千点大关失守

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透台北10月8日 - 台湾股市周三随亚股收跌，并创下逾四个月的新低点。分析师指出，金管会昨天下午推出股市政策利多失效，内外资夹击下九千点大关守失；惟年线--8,855点附近料仍有坚强支撑。
台湾加权股价指数 收跌0.95%或85.63点至8,955.18点，这是逾四个月以来的新低位。前低在5月21日的8,862.42点；今日成交初值 萎缩至693.76亿台币，上日修正后为757.53亿。
〞大家期待的政府射出的'第四箭'，并没有奏效。〞日盛投顾协理钟国忠说。
台湾金管会周二下午宣布针对股市交易制度放宽的三个措施，目标上市/柜的成交量能提高至1,150亿台币。分析师认为，金管会的措施提高了散户交易的杠杆倍数，应可有效提高低迷的股市成交量。
钟国忠并表示，此外今日盘中市场再度传出与食品大厂--味全 集团有关的正义公司以饲料油混充维力食用猪油销售，食安风暴一波未平一波又起，食品股下挫。
味全公司周三以跌停收市，每股报33.6台币，收盘仍挂1,665张卖单无法成交。不过，味全则发布重大讯息表示，文中提及之正义股份有限公司非味全的转投资公司，故该油品事件对正义股份有限公司之财务及业务的影响与味全公司无涉。here
分析师并提到，今日台股收在九千点大关下方，但量能并未再破新低。展望未来，市场的观望气氛仍在，台股暂看年线8,855点至月线9,099点区间震荡。
本地时间13:46时，亚洲股市也表现不佳，MSCI亚太明晟除日本指数 跌1.03%。(完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 113.11 +0.15 +0.13 1929344 京东 34.35 +0.38 +1.12 11713477 新浪 72.11 +1.80 +2.56 1036004 搜狐 40.83 +0.87 +2.18 530614 网易 268.97 +2.83 +1.06 977820 百度 178.08 -0.56 -0.31 1628684 台湾 台湾积体电路
* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。