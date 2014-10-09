重温稿-台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料落在0.845-0.865%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周四(9日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.845-0.865%

* 受访机构：六家

路透台北10月8日 - 台湾央行将于周四标售两年期定存单。路透调查显示，考量此前364天期存单得标利率走高、央行货币政策转向中性，两年存单加权平均得标利率中值估在0.845-0.865%，将较前次得标利率0.836%走高约1-3基点。

路透周三访谈六家本地金融机构，预估两年期存单加权平均得标利率将集中在0.845-0.865%，大区间则在0.84-0.87%。

市场交易人士指出，两年期存单参与者一向较少，且央行货币政策已从适度宽松转向中性，对于肯定会落入升息循环的两年存单下标将更加审慎。但因近期央行希望银行态度能积极些，两相权衡下，这次得标利率的弹幅不会太大。

“明知山有虎，既然货币政策随时会开始动，当然要拿不让自己后悔的利率。”一位银行交易人士说。

另有银行交易主管称，虽然持有两年定存单一定会碰到升息，但这一、两天公债殖利率回档，可能让得标利率上弹幅度不大。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。

台湾央行上周五标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.639%，高于市场预期的0.615-0.635%。

台湾央行9月标售的两年期定存单加权平均得标利率为0.836%，符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.802%走高3.4基点。

台湾央行第三季理监事会议后宣布重贴现率连续13季维持在1.875%不变，央行总裁彭淮南在会后说明指出，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年“紧一点”。他并表示，货币政策从适度宽松转为中性。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%