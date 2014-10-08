新闻稿：中国按揭贷款规定放松不会扭转房地产业下行趋势--标普

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透10月8日 - （注：中文版本系根据英文版本翻译，由标普提供。若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2014年10月8日—标准普尔评级服务今日宣布，尽管中国央行近期放松对按揭贷款发放的条件，但中国住宅地产销售不会立刻出现反弹。我们认为在供过于求的市场上很多潜在购房者可能会等待房价进一步下降。但是，按揭放松可能会在未来2年内提振购房需求。
标准普尔信用分析师符蓓表示：“我们认为，由于购房者预计房价将进一步下跌而继续保持观望，因此房地产业将继续下行。但长期来看，央行近期的政策是向前迈出的一大步。这将扩大符合优惠按揭贷款条件的购房者范围，并应有助于释放被压制的需求。此举也符合我们对中国政府将继续支持房地产业健康发展的观点。”
2014年9月29日，中国人民银行宣布，首套房购房者范围包括那些已还清第一套住宅贷款且希望购买第二套住宅的购房者。首套房购房者享有首付30%和贷款利率下限为基准利率0.7倍的待遇。此前，作为二套房购房者，他们首付比例为50%或更高。
按揭贷款限制的放松给予了银行更大的空间来增加按揭贷款。但目前仍不清楚它们是否有足够的动力在更低的利率水平来增加按揭贷款比例。2014年5月央行曾经鼓励商业银行增加按揭贷款发放，但这对销量影响有限。根据国家统计局的数据，2014年1-8月房地产销售下降11%。 (完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。