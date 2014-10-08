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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 14:01 BJT

新闻稿：中国按揭贷款规定放松不会扭转房地产业下行趋势--标普

路透10月8日 - （注：中文版本系根据英文版本翻译，由标普提供。若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

香港，2014年10月8日—标准普尔评级服务今日宣布，尽管中国央行近期放松对按揭贷款发放的条件，但中国住宅地产销售不会立刻出现反弹。我们认为在供过于求的市场上很多潜在购房者可能会等待房价进一步下降。但是，按揭放松可能会在未来2年内提振购房需求。

标准普尔信用分析师符蓓表示：“我们认为，由于购房者预计房价将进一步下跌而继续保持观望，因此房地产业将继续下行。但长期来看，央行近期的政策是向前迈出的一大步。这将扩大符合优惠按揭贷款条件的购房者范围，并应有助于释放被压制的需求。此举也符合我们对中国政府将继续支持房地产业健康发展的观点。”

2014年9月29日，中国人民银行宣布，首套房购房者范围包括那些已还清第一套住宅贷款且希望购买第二套住宅的购房者。首套房购房者享有首付30%和贷款利率下限为基准利率0.7倍的待遇。此前，作为二套房购房者，他们首付比例为50%或更高。

按揭贷款限制的放松给予了银行更大的空间来增加按揭贷款。但目前仍不清楚它们是否有足够的动力在更低的利率水平来增加按揭贷款比例。2014年5月央行曾经鼓励商业银行增加按揭贷款发放，但这对销量影响有限。根据国家统计局的数据，2014年1-8月房地产销售下降11%。 (完)
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