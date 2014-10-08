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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元反弹

路透10月8日 - 0559GMT

* 美元/日圆涨0.37%，欧元/美元跌0.30%，澳元/美元跌0.60%，新西兰元/美元跌0.49%

* 日经指数跌1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.0%，布兰特原油跌1.25%，美国10年期公债收益率2.3695%

* 中国9月服务业扩张步伐略有放缓

* 澳洲官方统计机构正在对过去三个月的就业数据进行调整，从而表面上看，变更后的8月就业岗位数据将远低于第一次的报告

* 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府与央行对弱势日圆的看法并无不同

* 技术图：r.reuters.com/dec27t(完)

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