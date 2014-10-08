《汇市简讯》欧洲开盘：美元反弹

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透10月8日 - 0559GMT
* 美元/日圆涨0.37%，欧元/美元跌0.30%，澳元/美元跌0.60%，新西兰元/美元跌0.49%
* 日经指数跌1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.0%，布兰特原油跌1.25%，美国10年期公债收益率2.3695%
* 中国9月服务业扩张步伐略有放缓
* 澳洲官方统计机构正在对过去三个月的就业数据进行调整，从而表面上看，变更后的8月就业岗位数据将远低于第一次的报告
* 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府与央行对弱势日圆的看法并无不同
* 技术图：r.reuters.com/dec27t(完)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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