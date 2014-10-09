新债招标：中国农发行三年债利率4.54%，五年4.61%--业内人士

路透上海10月9日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的三年及五年期新发固息金融债，中标利率分别为4.54%和4.61%；两期债的投标倍数分别为3.77倍和3.45倍。

农发行另外还有一期七年期固息增发债将于北京时间11:30结束招标。

今日新债招标总额不超过150亿元人民币，其中三年和五年期为新发债，为农发行今年第45期和46期债；七年期为今年第42期 增发债。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，3/5/7年最新收益率分别为4.5782%、4.6504%和4.7355%。

具体发行条款如下：

45期 46期 42期第一次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 三年固息 七年固息

招标方式 均采用单一利率或价格中标（荷兰式）

缴款日 10月13日 10月13日 10月14日

起息日 10月13日 10月13日 7月22日

发行期 10/10-10/13 10/10-10/13 10/10-10/14

上市日 10月17日 10月17日 10/20

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.10% 0.05% 0.15%