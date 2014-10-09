中国公开市场：今日将进行200亿元14天正回购，本周净投放260亿元

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透北京10月9日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期正回购操作。路透计算显示，本周公开市场将净投放260亿元，终结此前连续两周的净回笼态势。
中国央行上周二以小幅净回笼50亿元人民币为三季度公开市场操作收官。业内人士认为，面对宽松的季末流动性现状，今日正回购操作量稳价平，对资金面实质无扰。货币政策短期有望维稳，待央行进一步观察前期政策实施效果。
据路透计算，本周公开市场将有460亿元人民币到期资金投放，全部为正回购。
因国庆假期，银行间债市于10/1-10/7休市，10/8日正常开市。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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