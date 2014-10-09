中国公开市场：今日将进行200亿元14天正回购，本周净投放260亿元

路透北京10月9日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期正回购操作。路透计算显示，本周公开市场将净投放260亿元，终结此前连续两周的净回笼态势。

中国央行上周二以小幅净回笼50亿元人民币为三季度公开市场操作收官。业内人士认为，面对宽松的季末流动性现状，今日正回购操作量稳价平，对资金面实质无扰。货币政策短期有望维稳，待央行进一步观察前期政策实施效果。

据路透计算，本周公开市场将有460亿元人民币到期资金投放，全部为正回购。

因国庆假期，银行间债市于10/1-10/7休市，10/8日正常开市。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。