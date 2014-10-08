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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 14:36 BJT

韩国汇市：韩元走低，因海外投资者继续买进美元

路透首尔10月8日 - 韩元 下跌，因海外投资者继续将获利兑换成美元，过去五个交易日净卖超价值1万亿韩元(9.3101亿美元)的韩股。

韩国交易时段收盘时，韩元兑美元 报1,074.1，周二收报1,066.1。(完)

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(编译 王颖；审校 田建华)
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