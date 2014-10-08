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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 14:32 BJT

日本股市：受全球增长忧虑打压收跌1.2%，但部分扳回盘中跌幅

路透东京10月8日 - 日本股市周三下跌，此前德国公布的工业生产数据意外疲弱，令人重又对全球经济增长感到担忧，推高日圆并促使投资者抛售出口商类股。

日经指数 收跌1.2%至15,595.98，创五周收盘低点。

汽车制造商受日圆走强打击最重。运输设备分项指数 大跌2%，马自达 重挫3.8%。

东证股价指数 跌1.2%至1,274.85点，JPX-日经400指数 跌1.3%至11,586.10点。(完)
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